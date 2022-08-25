海盜新秀怪力破紀錄 時速122英里直擊全壘打牆[影]

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匹茲堡海盜新人克魯茲24日打出一記擊球初速122.4英里（約197公里）直擊全壘打牆的平飛球，創下美國職棒大聯盟監測系統的新紀錄。（圖取自facebook.com/Pirates）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）匹茲堡海盜新人克魯茲今天打出一記擊球初速122.4英里（約197公里）直擊全壘打牆的平飛球，創下美國職棒大聯盟監測系統的新紀錄。主播形容這球飛出去像飛彈一樣。

克魯茲（Oneil Cruz）今年23歲，身材瘦長，是一名身高200公分的游擊手。今年季中升上大聯盟，他無論是棒子擊中球的速度，或是擔任內野守備時的傳球速度都是頂尖，雙雙打破紀錄。

他除了今天擊出時速122英里的強勁平飛球，之前傳球時也曾測得97.8英里的時速，締造美國職棒大聯盟分析球員動作和運動能力監測系統Statcast啟用以來的最快內野傳球速度。

大聯盟的推特（Twitter）帳號貼出這個新紀錄，宣布這球是進入Statcast時代以來最強勁的擊球；官網報導則說，這球甚至可能是有史以來最強勁的一球。

匹茲堡海盜今天在主場以2比14輸給亞特蘭大勇士。擔任第一棒的克魯茲3局下打擊時，面對本場尚未被敲安打的投手萊特（Kyle Wright），鎖定第一球出棒，把這顆滑球打到右外野牆上，反彈回場內形成一壘安打。

海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）形容「那顆球被打得得好像燒焦了」。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「幸好這球打到牆上，因為如果打得高一點，可能會打傷人。」

克魯茲賽後表示，原本以為這球會飛出場外，沒想到它打到牆上又彈回來。他說：「我注意到球的高度開始下降，好像要打到牆上，這時候才開始更賣力跑壘。」

這球不只看起來像飛彈，海盜投手凱勒（Mitch Keller）形容，從休息區裡聽到擊球的聲音非常嚇人，「就好像發射炸彈一樣，有夠瘋狂，我都不知道他怎麼做到的」。（編輯：馮昭）1110825