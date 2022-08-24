更多編輯台推薦新聞：
美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

6局10K無安打率隊贏球 魏蘭德暫居投手雙冠王

2022/8/24 15:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓23日綜合外電報導）MLB太空人先發投手魏蘭德今天投6局沒被擊出安打，還賞給對手10次三振，率隊4比2擊敗雙城，並以16勝、防禦率1.87暫居投手雙冠王。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場派出王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）先發，迎戰明尼蘇達雙城。

兩度獲MLB象徵投手最高榮譽「賽揚獎」肯定、2011年拿下美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的魏蘭德沒讓地主球迷失望，先發投了6局，賞給對手10次三振、沒有保送，也沒被擊出任何安打，完全沒有丟掉分數。

在太空人4比2擊敗雙城後，魏蘭德收下他本季第16勝，防禦率也下修到1.87，兩項成績都在排行榜高居第1。

這場比賽的2局下半，太空人靠杜朋（Mauricio Dubon）帶有打點的安打先馳得點；4下再靠曼西尼（Trey Mancini） 的二壘安打拿下第2分。

7下布萊格曼（Alex Bregman）開轟，靠著他的這支兩分砲，太空人取得4比0領先。

前8局都沒能得分的雙城，9上終於有分數進帳。靠著米蘭達（Jose Miranda）的安打拿下此役的第1分，克卜勒（Max Kepler）的安打讓該隊再添1分，但他們之後沒有再打下分數，最終太空人以2分差距獲勝。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張育成與大谷翔平同場比賽 光芒無情扣倒天使