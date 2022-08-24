6局10K無安打率隊贏球 魏蘭德暫居投手雙冠王

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（中央社休士頓23日綜合外電報導）MLB太空人先發投手魏蘭德今天投6局沒被擊出安打，還賞給對手10次三振，率隊4比2擊敗雙城，並以16勝、防禦率1.87暫居投手雙冠王。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場派出王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）先發，迎戰明尼蘇達雙城。

兩度獲MLB象徵投手最高榮譽「賽揚獎」肯定、2011年拿下美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的魏蘭德沒讓地主球迷失望，先發投了6局，賞給對手10次三振、沒有保送，也沒被擊出任何安打，完全沒有丟掉分數。

在太空人4比2擊敗雙城後，魏蘭德收下他本季第16勝，防禦率也下修到1.87，兩項成績都在排行榜高居第1。

這場比賽的2局下半，太空人靠杜朋（Mauricio Dubon）帶有打點的安打先馳得點；4下再靠曼西尼（Trey Mancini） 的二壘安打拿下第2分。

7下布萊格曼（Alex Bregman）開轟，靠著他的這支兩分砲，太空人取得4比0領先。

前8局都沒能得分的雙城，9上終於有分數進帳。靠著米蘭達（Jose Miranda）的安打拿下此役的第1分，克卜勒（Max Kepler）的安打讓該隊再添1分，但他們之後沒有再打下分數，最終太空人以2分差距獲勝。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110824