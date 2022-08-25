天使失誤送光芒5連勝 張育成替補1打數無安打

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天與坦帕灣光芒隊鏖戰至延長賽，天使隊11局下守備發生失誤，讓光芒隊以4比3收下5連勝，而張育成替補上場，1打數未敲出安打。

在天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）有意出售球隊的消息傳出後，天使隊今天繼續在客場出賽，出戰光芒隊，光芒隊由投手麥克納漢（Shane McClanahan）掛帥主投，而張育成此役並未先發。

天使隊、光芒隊前7局僵持不下，7局結束仍是0比0平手，天使隊球星楚勞特（Mike Trout）8局上從光芒隊中繼投手亞當（Jason Adam）手中敲出陽春砲，打破僵局。

光芒隊8局下展開反攻，狄亞士（Yandy Diaz）敲安後，換上代跑希瑞（Jose Siri），隨後盜上二壘，再靠著隊友推進、前進三壘，拉米雷斯（Harold Ramirez）隨後擊出內野滾地球帶有1分打點扳平比分。

張育成9局上上場替補守三壘，而兩隊第9局都未添得分數，比賽進入延長賽。

延長賽10局上，天使隊靠著對手失誤搶下1分，光芒隊10局下展開反擊，華爾斯（Taylor Walls）高飛犧牲打，再度扳平戰局。

天使隊11局上再度展開攻勢，靠著沃德（Taylor Ward）二壘安打，攻下超前分，以3比2領先；光芒隊11局下吹起反攻號角，拉米雷斯在一、二壘有人時掃出二壘安打，送回追平分，輪到張育成上場打擊時，敲成內野滾地球，靠著野手選擇上壘，而跑者洛威（Brandon Lowe）衝本壘遭觸殺。

光芒隊裴拉塔（David Peralta）隨後擊成內野滾地球，而天使隊一壘手華爾希（Jared Walsh）此時傳本壘發生失誤，讓光芒隊趁機跑回超前分，光芒隊以4比3險勝，5連勝到手，而天使隊苦吞5連敗。

光芒隊此役共出動7名投手，先發投手麥克納漢投6局無失分，被敲出4支安打，狂飆9次三振，無關勝敗，由後援1局的查構思（J.T. Chargois）拿下勝投。

張育成此役替補1打數無安打，賽後打擊率2成10；而天使隊球星大谷翔平打擊熄火，4打數繳白卷，吞下3次三振，獲得1次保送，為球隊跑回1分。（編輯：張雅淨）1110825