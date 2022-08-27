羅昂又有狀況讓林岳平很苦惱 新洋砲29日抵台

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中職統一獅隊總教練林岳平（圖）27日受訪表示，新洋砲羅沙里歐（暫譯）（Rainel Rosario）預計29日抵台，因打者調整比較快，規劃在完成隔離檢疫後就會讓他直接在二軍出賽調整。中央社記者謝靜雯攝 111年8月27日

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）中職統一獅隊洋投羅昂因傷缺陣2個多月，昨天原訂二軍出賽又因身體狀況沒能如期，總教練林岳平直言：「只能說很苦惱」，至於新洋砲羅沙里歐預計29日到台灣、解隔離後直接投入比賽。

中華職棒統一獅隊洋投羅昂前一次一軍出賽是6月17日，賽後左腳足底不適腫脹，因傷缺陣2個多月，昨天本來要在二軍投復健賽，總教練林岳平表示，二軍回報羅昂身體有些小毛病，不是舊傷、看起來需要點時間。

林岳平表示，羅昂準備還不是很齊全，投球狀況也沒有到位，二軍復健賽時間往後延，「我只能說很苦惱」；羅昂本季一軍出賽8場先發，戰績6勝、沒有敗績，出賽防禦率1.70。

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獅隊找來新洋砲羅沙里歐（暫譯）（Rainel Rosario）本季持續在墨西哥聯盟出賽，預計29日抵台，林岳平表示，打者調整比較快，預計完成隔離檢疫後就會讓他直接在二軍出賽調整。

本季傷兵不斷、又陸續有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），林岳平苦笑，主力外野手林安可、蘇智傑受傷回來後，感覺有點小落差，也可能是球隊比較急著需要他們，沒有讓他們在二軍完整出賽就上來，加上整季受傷、確診人員接二連三沒有斷過，一、二軍人員調動很吃緊，一直沒能用最好的陣容比賽。（編輯：張芷瑄）1110827