聖托盃世界業餘高球賽 台灣女團第6近18年最佳

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽今天落幕，台灣隊前3輪結束暫列第2，最終輪表現不理想，4天累計低於標準6桿的566桿，排名第6，寫下2004年以來最佳成績。

2022年第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽在法國舉行，台灣由廖信淳、黃亭瑄、許淮茜等3名女將代表參賽，3人今天最終回合在標準桿72桿的聖諾拉布列特奇球場（Golf de Saint-Nom-La-Breteche）共抓4隻小鳥，卻有10次柏忌，其中黃亭瑄、許淮茜單日各以75桿、73桿繳卡。

前3輪都繳紅字、並以208桿在個人榜暫列第2的廖信淳今天進帳2鳥、吞4次柏忌，打出個人在本次賽事首次高於標準2桿74桿，總桿數以低於標準4桿的282桿，並列第7。

聖托盃世界業餘女子隊際錦標賽規定每隊派2或3人，每輪以桿數較低的2人加總計桿，前3輪暫列第2的台灣女將決勝輪繳出高於標準3桿的147桿，4天總和低於標準6桿的566桿，排名第6，也是自2004年並列第4以來的最佳排名。

廖信淳透過中華民國高爾夫協會新聞稿表示，攻果嶺的鐵桿和推桿都發揮不佳，「今天好像喪失了點平常心，多達4次3推」。

黃亭瑄也因鐵桿失準，無法創造抓鳥機會，與前一天的67桿有落差，她說：「鐵桿總是無法靠近旗位，甚至連開球也比較歪。」

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瑞典選手今天合力打出決勝輪次佳的139桿，4天總和與美國同為低於標準13桿的559桿，因未列入計桿的選手以73桿，優於美國的74桿，拿下團體冠軍，美國屈居亞軍。

聖托盃告一段落後，第32屆艾森豪盃世界業餘男子高球隊際錦標賽8月31日至9月3日將在法國國家球場（Le Golf National）及聖諾拉布列特奇球場揭幕，台灣將由蘇晉弘、洪昭鑫、呂孫儀等3名選手代表出賽。（編輯：張雅淨）1110828