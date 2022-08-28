擊敗卡達 U18亞青男籃賽台灣奪第7名

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣男籃隊今天與卡達隊爭奪U18亞洲青年男子籃球錦標賽第7名，前3節結束僅領先2分，台灣隊末節展現多點開花進攻火力，拉出28比8攻勢，最終以93比71勝出，拿下第7名。

U18亞洲青年男子籃球錦標賽今年在伊朗德黑蘭舉行，台灣隊小組賽2勝1敗，以分組第2前進8強，但8強賽不敵日本隊後，落入5至8排名賽，而前一場比賽與菲律賓隊再度狹路相逢，最終又以5分差距吞下敗仗，今天與卡達隊爭奪第7名。

台灣隊預賽首戰就曾與卡達隊交手，當時以34分之差大勝，今天再度碰頭，台灣隊開賽卻出現慢熱狀況，一度以6比11落後，所幸台灣隊這次賽事進攻端表現最穩定的葉惟捷、張俊生適時挺身，合計投進3記三分球止血，率隊在首節結束以19比17反超。

台灣隊第2節手感逐漸加溫，謝銘駿三分球命中、張俊生上籃得手，開節拉出一波5比0攻勢。不過，卡達也靠著身高優勢不斷攻進台灣隊禁區，在次節中段再度要回領先優勢。上半場打完，台灣隊在團隊籃板落後卡達多達13顆的情況下，陷入38比41落後。

下半場葉惟捷、張俊生再度聯手出擊，率隊打出14比3開局逆轉戰局，加上後場指揮官徐得祈也連續命中2顆三分球，個人一度連得8分，幫助台灣隊一度取得9分領先，但第3節倒數2分鐘卡達不斷發動快攻追分，前3節結束追成63比65。

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台灣隊第4節展現多點開花攻勢，反觀卡達在前6分鐘僅拿下2分，讓台灣隊迅速將領先優勢擴大到雙位數，最終台灣隊在單節打出28比8的攻勢下，就以93比71帶走勝利，以第7名作收。

台灣隊此役共5人得分雙位數，其中葉惟捷攻下全隊最高的23分，包括6記三分球，外加3助攻；張俊生表現同樣出色，拿下20分、4籃板、11助攻、4抄截；徐得祈表現全面，繳出15分、7助攻、5抄截的成績。（編輯：戴光育）1110828