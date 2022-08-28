社區學生棒球賽 台中健行小牛、桃園龜山奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）首屆全國社區學生棒球大賽經過一個多月的比賽，今天落幕，U12組冠軍戰台中健行小牛延長賽以4比3擊敗新北三峽社區棒球隊，U10組桃園龜山以5比1擊退NBA港湖奪冠。

第一屆全國社區學生棒球大賽冠軍戰在台中東海大學棒球場舉行，U12組比賽健行小牛隊前5局經過領先、落後到追平，在比賽規定時間100分鐘打完5局時和三峽社區戰成3比3平手。

第6局進入突破僵局制，先攻的健行小牛靠著曾璟彥安打得到1分，下個半局張平綱守住滿壘、無人出局的條件無失分，幫助球隊拿下勝利，張平綱獲選為MVP。

張平綱是健行小牛第3任投手，後援2局無失分，送出2次三振，打擊方面扛第4棒，3打數敲出2支安打、貢獻2分打點，投打俱佳。他坦言最後一局登板投球相當緊張，過去從沒丟過如此高張力的局面，「當下壓力很大，隊友前一局只拿1分有點可惜，後來就什麼都不想，專注投球，看到比賽結束瞬間鬆一口氣」。

健行小牛奪冠後教練團感動不已，球隊自2013年成立以來邁向第10年，十年磨一劍，參與創隊的教練黃關哲表示：「我們分區預賽第一場就在這裡比，當時立下心願，最後一場比賽也要回來這裡，十全十美。」

U10組冠軍則由桃園龜山拿下，先發投手謝承濬5.2局好投，加上打線6局上甦醒攻下4分保險，終場以5比1擊退NBA港湖。

謝承濬此役投了87球，被敲出3支安打僅失1分、送出7次三振，但自評只有87分，「控球不太好，因為有2個保送。」

雖然才四年級，謝承濬因個性沉穩獲得教練團「賢拜」的封號，他今天好表現讓龜山教練稱讚，「有一夫當關的感覺，我們希望他能盡量把局數拉長，沒想到一路丟到6局，覺得蠻欣慰的。」（編輯：管中維）1110828