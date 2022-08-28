吳哲源優質先發拿MVP 兄弟2轟擊退悍將

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中職中信兄弟隊28日與富邦悍將隊交手，兄弟隊先發投手吳哲源（圖）6.1局失2分、優質先發，兄弟打線火力支援，率隊以6比3拿下近期2連勝，吳哲源拿下個人本季第7勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兄弟隊先發投手吳哲源6.1局失2分、優質先發，兄弟打線火力支援，江坤宇、岳政華開轟，率隊以6比3拿下近期2連勝。

中華職棒中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兄弟隊開賽就有攻勢，1局靠著王威晨安打、犧牲觸擊，周思齊適時安打先馳得點，2局2人出局後，福來喜安打開啟攻勢、江坤宇敲出2砲，幫助球隊取得3比0領先。

兄弟5局再起攻勢，靠著岳政華、周思齊接連安打，1人出局後陳子豪安打送回團隊第4分，6局岳政華開轟，陽春砲替球隊多添保險分。

悍將隊比賽前6局受制於兄弟隊先發投手吳哲源沒能拿下分數，7局上高國輝代打開轟、2分砲幫助球隊追分，也把吳哲源打退場。

悍將9局再起攻勢，靠著于森旭、王勝偉接連安打、王正棠高飛犧牲打送回第3分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

兄弟隊江坤宇個人本季第3轟出爐，4打數敲1安、貢獻2分打點；岳政華單場2安、本季第2轟出爐，貢獻1分打點。

吳哲源總計用99球投6.1局，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉2分皆為責失分，拿下個人本季第7勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1110828