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周天成3局逆轉勝李卓耀 晉級日本公開賽次輪

2022/8/30 12:50
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（中央社記者龍柏安台北30日電）世錦賽新科銅牌得主、台灣羽球一哥周天成今天日本羽球公開賽首輪在首局先失劣勢下，以18比21、21比17、21比15逆轉擊敗香港好手李卓耀，順利挺進次輪。

總獎金75萬美元（約新台幣2283萬元）的日本羽球公開賽，屬世界羽球巡迴賽次頂級的超級750系列，本週在大阪進行。

周天成在上週舉行的世界羽球錦標賽，生涯首度打進4強並拿下銅牌，成為台灣羽球史上第一個在世錦賽奪牌的本土男單球員，本週他轉戰日本公開賽，首役又碰上世界排名第15的香港好手李卓耀。

過去周天成和李卓耀8次過招，前者握有5勝對戰優勢，而雙方最近一次交手，則是上週的羽球世錦賽16強，當時周天成歷經71分鐘、3局大戰，有驚無險淘汰對手，成功闖進8強。

相隔不到一週，兩人再次碰頭，首局周天成在局末一度以17比14保有微幅領先，沒想到他卻突然陷入亂流，遭對手打出一波7比1攻勢，先以18比21失守。

次局周天成先以10比4攻勢開局，不過對手展現韌性，在比賽尾聲成功追成16比16平，決勝關鍵周天成如法炮製，掀出一波5比1攻勢，以21比17還以顏色，也將局數追成1比1。

有別於前兩局的難分難解，攸關勝負的決勝局，周天成展現霸氣，在開局6比7落後下火力全開，一口氣連拿8分，成功逆轉戰局。

即便對手很快回穩，再將比分追到只差2分，所幸周天成沒有浪費大好優勢，再回敬4比0攻勢止血，最終以21比15淘汰對手，摘下晉級門票。（編輯：張雅淨）1110830

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