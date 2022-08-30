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吳念庭睽違近3個月開轟 助西武獅擊敗火腿

2022/8/30 20:12（8/30 20:41 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）日本職業棒球埼玉西武獅隊野手吳念庭今天維持好手感，睽違近3個月再開轟，以個人本季第4轟幫球隊以3比1擊敗北海道日本火腿鬥士隊；吳念庭希望繼續有好表現，回應大家期待。

吳念庭先發打5棒、守三壘，2局敲出游擊方向滾地球出局，但西武靠栗山巧、鈴木將平接連二壘打先馳得點。

火腿3局藉清水優心、清宮幸太郎及石井一成接連安打攻占滿壘，再以滾地球送回追平分。

西武4局有攻勢，森友哉敲出超前比數陽春砲，1人出局後，吳念庭也補上陽春砲多添保險分，西武終場以3比1擊敗火腿。

吳念庭6局選到四壞保送上壘，總計2打數敲出1轟；吳念庭上次在一軍開轟是6月9日，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成43。

賽後登上英雄訪問舞台的吳念庭表示，全壘打的打席沒特別設定什麼，可打出全壘打太好了；有一段時間沒開轟，希望打出這發全壘打後越來越好。

吳念庭自評近況不錯，希望接下來每場比賽繼續加油，也感謝球迷們進場加油。（編輯：李明宗）1110830

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