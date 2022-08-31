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王子維不敵常山幹太 日本公開賽首輪出局

2022/8/31 16:55
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（中央社記者龍柏安台北31日電）世界排名16的台灣「羽球王子」王子維，今天在日本羽球公開賽男單首役，以15比21、15比21不敵日本第2號男單常山幹太，首輪提前出局。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

王子維上週在羽球世錦賽狀態不差，次輪直落二橫掃中國好手陸光祖挺進16強，可惜接下來不敵印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），受阻8強門外，不過仍寫下個人在世錦賽的最佳名次。

世界排名17的常山幹太，是日本第2號男單，今年曾先後在羽球亞錦賽與馬來西亞大師賽兩度挺進8強，不過上週的羽球世錦賽，則在首輪意外出局，不料本週他強勢反彈，反將近況不俗的王子維拉下馬。

王子維過去和常山幹太共7度交手，前者握有6勝絕對優勢，且還取得對戰3連勝，今天兩人再次交鋒，開賽後短暫打平後，王子維陷入落後，局中他曾將比分追至10比10，無奈接下來又一口氣連丟6分，首局先以15比21失守。

次局開賽雙方互有領先，王子維在5比7落後下突然當機，遭對手打出一波8比0攻勢，一度陷入5比15大幅落後。

王子維在大幅落後下，展開強力反撲連追7分，無奈前半段失血太過嚴重，最終仍以15比21棄守，首輪提前出局。（編輯：張芷瑄）1110831

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