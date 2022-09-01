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宋家豪投0.1局丟2分 中斷連6場無失分

2022/9/1 21:30
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）效力日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天出戰歐力士猛牛，第9局登板，投0.1局失2分，被敲出3支安打，中斷連6場無失分的紀錄，樂天隊最終以11比8勝出。

樂天今天在主場宮城球場與歐力士交手，靠著淺村榮斗首局2分打點全壘打和4局下島內宏明滿貫砲，前8局結束取得11比6領先。

樂天9局上派宋家豪登板，宋家豪賽前近6場比賽都未失分，自7月17日至今天賽前，近17次登板僅失1分。

宋家豪上場後先讓今天手感火燙、單場4安打的中川圭太敲成三壘方向滾地球出局，隨後連續被吉田正尚、頓宮裕真擊出安打，並保送西村凌，若月健矢在滿壘情況下揮出安打，追回1分。

樂天隊換上松井裕樹救火，再投出保送，讓歐力士單局追回2分，松井裕樹隨後穩住陣腳，連續解決2名打者，驚險守住勝利，樂天隊最終以11比8贏球。

宋家豪此役投0.1局，面對5名打者，被敲出3支安打，另有1次保送，失2分都是責失分。（編輯：張雅淨）1110901

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