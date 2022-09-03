宋家豪投1局無失分飆151公里 吳念庭獲2保送

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局無失分、最快球速151公里，球隊延長賽拿勝，宋家豪無關勝敗；西武隊野手吳念庭今天沒有安打，選到2次保送、出現1次守備失誤。

日本職棒樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊6局打完樂天隊3比4落後，宋家豪7局上登板中繼，被首名打者谷內亮太敲出二壘打，2人出局後又投出四壞保送，接著三振抓到第3個出局數、沒有失分。

樂天隊7局下有攻勢，靠著炭谷銀仁朗安打、犧牲觸擊推進，再靠著鈴木大地適時安打送回追平分；兩隊9局打完4比4僵持不下，延長賽10局下，樂天隊靠著滿壘選到再見四壞保送，以5比4拿下勝利。

宋家豪今天總計用18球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速151公里，無關勝敗，賽後防禦率2.63。

埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，吳念庭先發打5棒、守一壘，吳念庭2局選到四壞保送，4局敲出游擊方向飛球被接殺，6局再選到四壞保送上壘，9局吞下三振。

吳念庭今天沒有敲出安打，總計2打數吞下1次三振，另外在5局還發生1次守備失誤，賽後打擊率2成39。

西武隊今天1局靠著森友哉陽春砲先馳得點，軟銀2局靠著今宮健太開轟，陽春砲扳平比數，3局再靠著洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲出2分砲超前比分，4局靠著甲斐拓也適時安打再添1分，5局靠著保送、安打、失誤跑回第5分。

西武隊僅在7局靠著中村剛也陽春砲追回1分，比賽後半段沒能再添分數，終場以2比5吞敗。（編輯：張芷瑄）1110903