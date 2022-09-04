籃網球亞錦賽 台灣女子代表隊首戰不敵汶萊

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台灣籃網球女子代表隊4日在2022亞洲籃網球錦標賽首戰出賽汶萊隊，陷入苦戰，最終以34比38落敗，駐新加坡代表梁國新（左）特別到場為台灣隊加油，肯定台灣隊的奮戰精神。（中華民國籃網球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣籃網球女子代表隊今天在2022亞洲籃網球錦標賽首戰出賽汶萊隊，陷入苦戰，最終以34比38落敗，明天將迎戰強敵馬來西亞。

2022亞洲籃網球錦標賽在新加坡舉行，共11隊參賽，分成4組，分組第一才能晉級4強附加賽，附加賽將決定4強種子序，中華隊預賽分在C組，同組有馬來西亞及汶萊；台灣隊1日啟程前往新加坡，經過2天備戰後，今天首戰對手為汶萊。

汶萊昨天以22比78敗給強敵馬來西亞後，今天面臨背水一戰，也帶給台灣隊不小壓力，經驗豐富的汶萊在傳球與射球的穩定度都不錯，台灣隊雖占體型優勢，進攻中常有令人驚喜的佳作，但球員的傳球與射球仍有極大心理壓力，最終以34比38敗下陣來。

駐新加坡代表梁國新今天也特別到場為台灣隊加油，肯定台灣隊的奮戰精神。

亞洲籃網球錦標賽比賽前8名將取得明年亞洲室內暨武藝運動會籃網球賽參賽資格，其中前2名取得參加明年世界盃籃網球賽亞洲代表權。

台灣隊今年5月底正式成軍，在台北護理健康大學與鶯歌國中進行集訓，由資深籃網球教練黃翊瑄領軍，隊長由2019泰國邀請賽國手林采蓁擔任，隊員不乏現役和退役的籃球員。（編輯：屈享平）1110904