羅維銘拚5000公里超馬 首日暫居第一

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台灣超馬好手羅維銘前往美國紐約參加超越自我3100英里（近5000公里）賽事，在美國時間9月4日上午6時起跑，在完成首日18小時賽程後，跑出85英里距離，暫居第一。（只有創意股份有限公司提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月5日

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣超馬好手羅維銘連2年赴紐約參加超越自我3100英里（近5000公里）賽事，美國時間4日上午6時起跑，在完成首日18小時賽程後，跑出85英里距離，在11名選手中暫居第一。

超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race）是世界距離最長的馬拉松賽事，規定選手必須在52天內跑完3100英里，羅維銘去年以48天11小時52分鐘1秒完賽，拿下亞軍，也是賽事舉辦25年來首名完賽的亞洲選手。

羅維銘去年隻身前往美國紐約參賽，不敢跑完每一天的18個小時，深怕自己因休息不足而睡過頭，今年8月底與妻子一同搭機前往美國備戰，有了妻子陪伴、協助，讓他能安心參賽，他日前受訪時就曾喊話，希望今年能以45天完賽、瞄準冠軍。

羅維銘（右）和妻子徐春梅（左）合影。（中央社檔案照片）

第26屆超越自我3100英里挑戰賽在美國時間9月4日上午6時準時起跑，羅維銘自起跑後就一路保持領先，第一天賽程結束後，以85英里（約136公里）的距離暫居領先，比起去年第一天跑了80英里，還進步5英里。

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義大利選手馬卡托（Andrea Marcato）以82英里暫居第2名，他曾於2020年及2021年連續拿下賽事冠軍，也是名長距離的游泳運動員，今年將尋求衛冕。

今年賽事共12名超馬好手獲邀參賽，但因其中1人尚在隔離中，其餘11名跑者包含羅維銘，都在同一時間開始展開首日賽事；比賽時間從上午6時持續到午夜12時，剩下的6個小時，為主辦單位規定的休息時間，強迫選手們不得跑步過度。（編輯：張雅淨）1110905