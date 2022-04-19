人字拖當戰靴 台灣3好手挑戰紐約超馬6日賽

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台灣超級馬拉松好手羅維銘（中）與鍾運華（左）、蔡文雅（右）組隊，18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園挑戰6天「不斷電」賽事。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月19日

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）台灣超馬好手羅維銘本週與鍾運華、蔡文雅組隊，在紐約挑戰6天「不斷電」賽事。年過半百的他們穿著台灣製人字拖征戰，期望傳承台灣精神，激勵更多後輩投入超馬領域。

紐約超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race）主辦單位18日至24日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園（Flushing Meadows Corona Park）舉辦6日賽，來自17國共32名選手參加，台灣跑者包括去年以48天11小時52分成為亞洲首位3100英里超馬完賽者的羅維銘。

羅維銘賽前接受中央社專訪時說，今年與另兩名台灣跑者參加6日賽，帶有傳承味道，希望發揮示範作用，引領超級馬拉松後輩挑戰自我、突破極限，將6日賽視為開始，後面就有無限可能。

現年58歲、名列大會前5好手的羅維銘表示，6天6夜「不斷電」賽事期間，跑者必須突破諸多難關，期望藉參賽發揚亞洲及台灣精神，「讓西方人看到我們進入世界超馬的軌道」。

這場6日賽是今年3100英里（近5000公里）挑戰賽的資格賽，亞洲紀錄為834公里。馬拉松生涯20年的羅維銘期許跑到800公里，打破自己在台灣所創6天720公里的紀錄。

65歲的鍾運華跑齡5年，第2度到美國參賽，這次是他的6日賽初體驗，也是從郵局退休後投入馬拉松領域以來第95場賽事，年紀愈大愈帶勁的他穩步朝「百馬」目標邁進。

鍾運華說，參賽目標是挑戰極限、突破自己、完成不可能的任務，「雖然這個任務非常辛苦，不過我還是要接受嚴酷的挑戰，使命必達」。

與3100英里挑戰賽52天賽程每天跑18小時不同的是，6日賽的跑者要在144小時內依自身狀態調節體能，調配夜晚休息時間。此外，紐約近日春寒料峭，今天開賽時氣溫僅攝氏10度，且夜間下起陣雨，天氣變化為選手帶來不小的考驗。

參加女子組比賽的蔡文雅坦言，紐約日夜溫差大令台灣跑者難以適應，如果保暖沒做好，賽事首日著涼，可能影響後續表現，因此準備必須充足。只要天氣一變化，就要準備好防雨、防寒，天氣熱的時候又要相對因應。

52歲、跑齡10年的蔡文雅身著國旗戰袍首次挑戰6日賽，賽前未預設明確目標，只期許自己全力以赴，跑到最後都不要放棄。

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值得一提的是，3人開跑時都穿著去年羅維銘在3100英里挑戰賽期間掀起話題的台灣製人字拖上陣，在眾多跑者中獨樹一幟。羅維銘形容，防止腳部因跑鞋長期擠壓而起水泡的人字拖是他們的「秘密武器」。

羅維銘說，穿人字拖是否適合跑超馬，因人而異，這次正好鍾運華、蔡文雅都想嘗試，3人就一起穿人字拖參賽。他們要以成績證明台灣跑者實力，也讓世人見識到台灣優良產品，或許人字拖這回又能掀起一陣旋風。（編輯：郭中翰）1110419

台灣超級馬拉松好手羅維銘（前）穿著人字拖，參加18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉辦的6天「不斷電」賽事。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月19日

台灣超級馬拉松好手蔡文雅（前）身著國旗戰袍及人字拖，參加18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉辦的6天「不斷電」賽事。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月19日

台灣超級馬拉松好手鍾運華（左）穿著人字拖，參加18日起在紐約皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉辦的6天「不斷電」賽事。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月19日