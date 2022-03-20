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萬金石馬拉松 周庭印、李佳玫奪國內男女冠軍

2022/3/20 18:48（3/20 19:21 更新）
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2022新北市萬金石馬拉松20日登場，男子組冠軍由來自肯亞的吉穆泰（KIMUTAI Felix）以2小時18分24秒拿下。（新北市體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
2022新北市萬金石馬拉松20日登場，男子組冠軍由來自肯亞的吉穆泰（KIMUTAI Felix）以2小時18分24秒拿下。（新北市體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）2022新北市萬金石馬拉松今天登場，男子組冠軍為肯亞的KIMUTAI Felix，女子組冠軍為衣索比亞的GEDEFA Motu Megersa；國內男女組冠軍分別由周庭印、李佳玫奪得。

2022新北市萬金石馬拉松今天近萬名國內外跑者參賽，依序進行全馬及10公里的挑戰馬等賽程，由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人在萬里太平洋翡翠灣，為選手鳴槍開跑，場面壯觀。

新北市體育處發布新聞稿表示，今年馬拉松男子組由來自肯亞的吉穆泰（KIMUTAI Felix）以2小時18分24秒拿下冠軍，馬拉松女子組冠軍為衣索比亞的婕蒂琺（GEDEFA Motu Megersa），以2小時49分17秒拿下冠軍。

國內男子組周庭印以成績2小時31分41秒拿下冠軍，總排名第5；國內女子組李佳玫以2小時57分55秒拿下冠軍，總排名第2。

體育處表示，萬金石馬拉松從2003年迄今已經舉辦到第20屆，賽事從國際田徑總會（IAAF）認證規格銅標籤、銀標籤，到未來的金標籤及白金標籤，希望一路走來，每年都能超越自我。

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體育處說，今年賽事超過9800名選手報名參加，包括衣索比亞及肯亞等20個國家89名外籍選手，外籍選手經14天檢疫隔離及7天自主管理，所有參加者須提供施打疫苗或PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明。

體育處表示，為落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，賽事現場擴增防疫通道，採實聯制、體溫量測及手部消毒等措施，起跑前戴口罩分區起跑，會場廣設洗手及消毒設施，賽道補給採單包裝方式提供。（編輯：李錫璋）1110320

2022新北市萬金石馬拉松20日登場，女子組冠軍由衣索比亞的婕蒂琺（GEDEFA Motu Megersa）以2小時49分17秒拿下。（新北市體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
2022新北市萬金石馬拉松20日登場，女子組冠軍由衣索比亞的婕蒂琺（GEDEFA Motu Megersa）以2小時49分17秒拿下。（新北市體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
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