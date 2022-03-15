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萬金石馬拉松20日開跑 新莊體育館運動派對迎賓

2022/3/15 16:29（3/15 16:36 更新）
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2022萬金石馬拉松20日將開跑，新北市政府配合賽事活動，17日起將在新莊體育館舉辦運動派對，現場更用歷屆獎牌打造萬金石隧道迎賓。（新北市體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月15日
2022萬金石馬拉松20日將開跑，新北市政府配合賽事活動，17日起將在新莊體育館舉辦運動派對，現場更用歷屆獎牌打造萬金石隧道迎賓。（新北市體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月15日
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（中央社記者王鴻國新北15日電）2022萬金石馬拉松賽3月20日開跑，新北市府配合活動在新莊體育館舉辦運動派對，用歷屆獎牌打造萬金石隧道，歡迎參賽選手和民眾到場領物資並揪伴體驗多元豐富運動派對。

新北市政府體育處今天發布新聞稿表示，新北市最大運動盛事萬金石馬拉松邁入第20年，今年賽前特別結合選手領物資並舉辦最潮運動派對。

體育處表示，新莊體育館於3月17日至20日舉辦「GO派 新北運動城市派對」，參賽選手和民眾可於3月17日至19日到場領取物資，主辦單位特別用歷屆獎牌懸掛而成的萬金石隧道迎賓，同時以派對形式邀請各運動領域的達人玩家與運動品牌齊聚一堂，歡迎對運動有興趣的民眾一起加入派對。

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體育處表示，今年賽前特別以「運動玩家」、「生活風格」、「獨特文化」為主軸舉辦運動派對，邀請到衝浪、滑板、單車、機車越野等運動領域的達人玩家，展現各式各樣運動生活態度。

體育處表示，運動派對除了有好逛的攤位，首度推出新北限定版探索集章活動，只要在館內攤位完成指定任務，即可體驗VR體感遊戲及參加抽獎，有機會抽到萬金石客製化腿套、品牌運動帽與背包等多樣獎品，總價值超過新台幣100萬元。（編輯：方沛清）1110315

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