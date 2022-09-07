小威廉絲美網「告別戰」 改寫ESPN收視紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

小威廉絲（前）2日在美國網球公開賽吞敗，而這一場很可能是她輝煌職涯最後一戰的比賽。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約6日綜合外電報導）小威廉絲（Serena Williams）2日在美國網球公開賽吞敗，而這一場很可能是她輝煌職涯最後一戰的比賽，成了美國體育頻道ESPN過去43年收視最高的網球轉播。

小威2日在紐約艾許球場（Arthur Ashe Stadium）登場的美網女單第3輪賽事敗給澳洲好手托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）。ESPN表示，當天美東時間晚間7時15分到10時30分的轉播時段，平均收視人口達480萬人，晚間10時15分這一刻鐘的收視人口更飆至690萬人高峰。

路透社報導，小威和姊姊大威廉絲（Venus Williams）從十多歲少女時期在加州康普敦（Compton）球場嶄露頭角，並於接下來幾年稱霸女網，一改網壇過去清一色白人選手形象。

生涯坐擁23座大滿貫女單金盃的小威一手將網壇昇華至另一個境界，因此當傳出她有可能高掛球拍、揮別競技網賽，轉而專注於經營家庭和商業利益時，運動選手、各界名流和政治人物紛紛向她致敬。

小威的3場女單賽事和1場與姊姊大威搭檔的女雙賽事，拉高了本屆美網前5天賽事的收視率，平均有110萬名球迷緊盯ESPN的轉播，比去年高出101%。

ESPN在新聞稿中表示：「這是ESPN電視網史上收視率最好的美網前5天賽事。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110907