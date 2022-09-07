吳念庭打擊繳白卷 宋家豪7球拿下中繼成功

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰千葉羅德海洋隊，3打數繳白卷；效力日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪中繼1局，連2場登板無失分，僅用7球，拿下中繼成功。

西武獅隊今天在主場西武巨蛋迎戰羅德隊，吳念庭昨天敲出本季第5轟後，此役先發第五棒，改守二壘。

吳念庭第2局敲成二壘方向滾地球，4局下再度上場，在二壘有人情況下，未能送回壘上跑者，再度敲成滾地球出局，7局下擊成游擊方向滾地球，此役3打數無安打，賽後打擊率2成38。

羅德隊今天由佐藤獎真擔任先發投手，投5局僅失1分，被敲出2支安打都集中在第4局，後續3名牛棚投手都未再掉分，僅再被敲1安，合力壓制西武獅打者，加上羅德隊團隊打線發揮，山口航輝、井上晴哉開轟，最終以7比1擊敗西武獅。

另外，樂天今天前6局結束，以3比1領先軟銀，昨天剛度過30歲生日的宋家豪第7局登板中繼，雖然被首名打者牧原大成敲出安打，但隨後讓中村晃擊成平飛球，靠著雙殺化解危機，再讓周東佑京揮成飛球，拿下第3個出局數。

宋家豪此役投1局僅用7球，被敲1安，連2場登板未失分，收下中繼成功，賽後防禦率2.57。

樂天隊8局上靠著連續安打，將分數拉開至4比1，而軟銀隊9局下由中村晃揮出兩分砲追成1分差，但後續未能再添得分數，最終樂天隊以4比3險勝。（編輯：屈享平）1110907