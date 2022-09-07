高國麟關鍵安 富邦悍將逆轉擊敗統一獅

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒富邦悍將今天靠著高國麟第7局代打擊出關鍵二壘安打，追平比分，加上申皓瑋高飛犧牲打，單局攻下3分逆轉，最終以3比2擊敗統一獅，收下3連勝，賞獅隊4連敗。

統一獅今天在主場台南棒球場出戰富邦悍將，獅隊派出投手姚杰宏先發，期盼擺脫3連敗，悍將由江少慶掛帥主投，力拚3連勝。

兩隊前4局僵持不下，統一獅隊潘傑楷5局下選到保送後，靠著隊友推進和林靖凱安打，前進三壘，陳傑憲揮出高飛犧牲打，幫助獅隊取得1比0領先；而6局下獅隊新洋砲羅薩（Rainel Rosario）轟出陽春砲，拉開比分，披上獅袍的第2場比賽就敲出來台後的首轟。

悍將7局上趁著獅隊中繼投手楊孟沅控球不穩，靠著保送和觸身球，加上王勝偉敲安，攻占滿壘，獅隊緊急換上黃竣彥救火，仍無法阻止悍將攻勢，高國麟把握機會代打建功，揮出二壘安打，一棒扳平比分，申皓瑋再敲出高飛犧牲打，率隊以3比2反超。

獅隊郭阜林9局下敲出安打帶領獅隊吹起反攻號角，代打潘武雄隨後獲得保送，靠著悍將後援投手富藍戈（Enderson Franco）暴投，攻占二、三壘，富藍戈關鍵時刻及時回穩，讓林靖凱擊成界外飛球，有驚無險守住勝利，悍將最終就以1分差勝出，由中繼0.2局無失分的藍愷青，拿下本季首勝。

兩隊先發投手今天都有狀況，獅隊投手姚杰宏投5局僅被敲出3支零星安打，未掉分數，因手部不適，第6局未續投；而悍將投手江少慶投5.1局掉2分，被敲7安，包括1發全壘打，6局下因右腳抽筋提前退場。（編輯：謝雅竹）1110907