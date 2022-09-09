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浴血奮戰都要上場 T1太陽續約硬漢洋將艾倫

2022/9/9 13:37
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（中央社記者龍柏安台北9日電）T1聯盟台中葳格太陽今天宣布，與上季在季後賽表現亮眼的洋將「硬漢」艾倫續約，球團希望他延續上季火燙表現與總冠軍賽浴血奮戰的拚搏精神，率領球隊在全新賽季挑戰總冠軍。

現年29歲的艾倫（Aaron Geramipoor）身高213公分，是伊朗的歸化球員，上季他在季末加盟台灣運彩xT1聯盟的台中葳格太陽，場均繳出12.8分、7.8籃板，不過季後賽表現加溫，總冠軍系列賽場均更是攀升至18分、6.5籃板、1助攻、1.5抄截。

但最令人印象深刻的是，艾倫在總冠軍系列賽第3戰第4節最後8分47秒，他持球單打轉身時，額頭直接撞上幫忙協防的高雄海神本土球員胡瓏貿嘴巴，艾倫直接蹲在地上，胡瓏貿也一臉痛苦地掩住嘴巴。

當時艾倫額頭裂開滿臉都是鮮血，遭撞擊的胡瓏貿嘴巴也有出血，艾倫在短暫下場處理完傷勢後，又繼續回到球場上奮戰，比賽中傷口曾再次裂開，他依舊堅持出賽，其奮戰精神也獲得球迷與球團讚揚。

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艾倫透過球團官方聲明表示，賽季結束當下，他就想著要重返球隊，「很開心可以繼續跟我的夥伴一起奮戰，下個賽季的目標就是盡我所能去幫助球隊，同時延續第1季的團隊球風，為球隊拿下更好成績。」

太陽總經理汪蔚傑透露，其實總冠軍賽一打完，就已和艾倫取得續約共識，他說會和艾倫再續前緣，「希望透過其精神和經驗，幫助球隊朝向總冠軍前進。」（編輯：張芷瑄）1110909

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