西班牙延長賽力克勁敵立陶宛 挺進籃球歐錦賽8強

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（中央社柏林10日綜合外電報導）3屆冠軍西班牙今天於驚滔駭浪中經延長賽5分鐘加班，在16強賽最終以102比94擒伏強敵立陶宛，拿下歐洲籃球錦標賽8強門票。地主德國則是有驚無險，同樣擠進最後8強行列。

西班牙締造自1979年起連續21屆賽事打進前8強的新猷，打破蘇聯於1951至1989年所創連續20屆的紀錄。西班牙下一輪若繼續獲勝，則將寫下連續11屆挺進4強的偉業。

這場比賽雙方勢均力敵，立陶宛在正規賽大多數時間居於領先地位，但多半只領先個位數差距，最多領先11分，卻在僅剩15秒時被西班牙以83比81反超。

正規賽結束前1秒，立陶宛前鋒布拉茲代基斯（Ignas Brazdeikis）撥進追平的一球，兩隊以83比83進入延長賽。

到了延長賽階段，全看西班牙後衛布朗（Lorenzo Brown）一個人的表演。他在這5分鐘包辦全隊20分當中的12分，包括比賽終了前29秒兩罰俱中，讓立陶宛飲恨吞敗。

布朗今天攻下28分8助攻，立陶宛對他束手無策。

另一場16強賽由地主德國迎戰蒙特內哥羅，上半場結束德國48比24占盡上風，第3節之初更曾領先27分，不過蒙特內哥羅並未氣餒，逐步縮小雙方差距，第4節發動一波14比2的攻勢，終場前26秒藉由一次上籃追到77比80僅落後3分。

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然而，蒙特內哥羅總教練卻沉不住氣，對己隊球員後來被判對德國後衛施若德（Dennis Shroder）進攻犯規大為光火，吃下一記技術犯規，德國罰進2分拉大領先至5分，就此澆熄蒙特內哥羅的反攻氣焰，終場德國85比79勝出，晉級8強。

在NBA已征戰9個球季的施若德拿下德國隊最高的22分，另有8助攻、4籃板、1抄截。蒙特內哥羅以裴利（Kendrick Perry）的25分最多。（譯者：徐崇哲）1110911