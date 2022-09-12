前途不可限量 小蠻牛、斯威雅蒂網壇新世代接班

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（中央社紐約11日綜合外電報導）西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲和波蘭籍小將斯威雅蒂這兩天在美國網球公開賽封王稱后，正式宣告納達爾、費德瑞、喬科維奇「三巨頭」與小威廉絲的時代步入尾聲，世代接班正在上演。

法新社報導，本屆美網塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）因未接種疫苗被拒於門外，只能指望明年挑戰第22座大滿貫賽冠軍；41歲的「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）持續缺席；坐擁22座大滿貫賽冠軍的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第4輪早早出局，在在證明這「三巨頭」主宰網壇的時代即將告終。

女子網壇同樣看到1位指標性選手的離開，40歲的小威廉絲（Serena Williams）今年在紐約感性告別，正式高掛球拍。

小威本屆美網女單第3輪出局，納達爾男單16強遭到淘汰，這是2003年以來，大滿貫賽事男、女單8強第一次看不到小威、納達爾、喬科維奇、費德瑞當中任何一人的身影。

瑞典傳奇球星韋蘭德（Mats Wilander）告訴歐洲體育專業頻道Eurosport：「這絕對顯示世代正在交替，顯然部分原因和年紀有關，對費德瑞而言。」

「有些部分和納達爾備戰打得比賽不夠有關；當然，這和喬科維奇因為沒接種疫苗被拒參賽有很大關係。」

「但男網比賽的深度也讓人難以置信。」

更增添韋蘭德說法說服力的是，本屆美網男單4強出現4張新面孔，包括首次打進4強的美國新生代提亞佛（Frances Tiafoe）和俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），以及分獲冠、亞軍的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和路德（Casper Ruud）。

19歲的艾卡拉茲一時間當然還沒辦法讓納達爾、費德瑞、喬科維奇完全銷聲匿跡，但他認同世代交替正在發生。

這位西班牙小將在本屆美網男單8強鏖戰5小時15分擊敗義大利新星辛納（Jannik Sinner）後表示：「只要納達爾、喬科維奇和費德瑞還在，最厲害的就是他們，他們之間的競爭會最受矚目。」

「但辛納和我代表的是，我們屬於現在，前途無量。」

艾卡拉茲的教練費瑞羅（Juan Carlos Ferrero）警告，別期待艾卡拉茲會創下與「三巨頭」一樣的大滿貫賽成就。

「我想，要達到他們在網壇的成就，會非常、非常困難。我們是在講22座大滿貫賽冠軍，而他只有1座。」

「但誰知道呢？我想，他有球技，也有潛力成為佼佼者。」

提亞佛則認為，現在男網實力普遍堅強，在後「三巨頭」時代中，很難看到過去1、2位球員壟斷的狀況。

「看到新時代來臨真的很酷，我不覺得以後會有三巨頭，大概會有十二巨頭之類的，有好多人打得很棒。」

女子網壇方面，斯威雅蒂（Iga Swiatek）挾著熱騰騰贏得的美網女單冠軍，極有希望補上小威位置，以及澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）25歲就告別網壇後留下的空缺。

21歲的斯威雅蒂昨天直落兩盤拍落突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），勇奪生涯第3座大滿貫賽女單冠軍。這也是斯威雅蒂繼2020和2022年在紅土賽事法國公開賽封后後，首次在硬地賽事拿到大滿貫賽女單冠軍。

斯威雅蒂本季在7項賽事封后，其間還締造了驚人的連勝37場比賽紀錄。

最擅長紅土比賽的斯威雅蒂表示，在紐約硬地拿到冠軍，可以看成生涯心理上的分水嶺。她甚至霸氣宣示：「天空才是我的極限。」

她說：「本季剛開始，我就知道我可能會在世界女子職業網球協會（WTA）賽事有些好表現，我在澳洲公開賽（Australian Open）也打進4強。」

「但那時我還不確定，我的程度是不是真能贏得大滿貫賽冠軍，特別是在美網，速度這麼快的硬地。」

「當時我不認為那一定會發生，現在這就像讓我確定了，天空才是我的極限。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110912