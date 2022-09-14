林子偉獨立聯盟雙響砲 單場4度上壘

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）旅美台灣好手林子偉轉戰獨立聯盟後，效力於大西洋聯盟長島鴨隊，今天出戰南馬里蘭藍蟹隊手感火熱，單場3安打，包括2發全壘打，另有1次保送，上壘率百分百。

28歲的林子偉今年3月與美國職棒紐約大都會隊簽下小聯盟合約，開季從3A出發，但受傷勢所擾，在新人聯盟、1A、3A之間徘徊，8月被大都會隊釋出後，留在美國等待機會，後來落腳獨立聯盟，加入大西洋聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）。

長島鴨隊今天與南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）交手，林子偉先發第8棒、守游擊，2局下敲出安打後，3局下在二壘有人情況下，從投手艾雷拉（Alsis Herrera）揮出2分打點全壘打。

林子偉5局下面對投手艾雷拉，再度掃出2分砲，7局下則選到保送上壘。

林子偉單場3打數3安打，包括2轟，另有1次保送，4次打擊都站上壘包，賽後打擊率3成21，本季在獨立聯盟出賽15場，累計3發全壘打。

長島鴨隊前8局結束以11比1大幅領先，9局上險些翻盤，藍蟹隊展開一輪猛攻，單局灌進7分，但未能逆轉戰局，長島鴨隊最終以11比8有驚無險收下勝利。（編輯：張芷瑄）1110914