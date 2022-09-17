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鄧愷威7局飆9K展現三振功力 拿下本季第6勝

2022/9/17 14:18
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，展現三振功力，今天先發7局投出9次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊以10比3拿勝，鄧愷威拿下本季第6勝。

美國職棒小聯盟2A巨人隊今天與底特律老虎隊交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威開賽連飆3次三振，2局讓也讓對手3上3下，3局被首名打者敲出二壘打、暴投讓跑者上到三壘，接著連抓3個出局數、力守不失分。

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鄧愷威4局有投出觸身球保送，但沒有掉分，直到6局1人出局控球有狀況，後接連投出3次四壞保送讓對手攻占滿壘、暴投失掉1分，再被敲出高飛犧牲打失掉第2分。

鄧愷威今天總計用103球投7局，被敲出2支安打，投出9次三振，失掉2分責失分，隊友火力支援，團隊敲出11支安打，包括5發全壘打。球隊拿勝，鄧愷威是勝投，本季三振數累積169次，賽後防禦率5.22。（編輯：陳政偉）1110917

鄧愷威
鄧愷威2A投7局失4分吞敗 陳聖平高階1A敲雙安 李灝宇新人聯盟敲安獲2保送 鄧愷威2A奪勝投
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王柏融二軍出賽有表現 單場2安有長打
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