泰樂於洋將大限前再次先發 奧特羅隨隊一軍

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中華職棒中信兄弟隊新洋投奧特羅（Andy Otero）日前抵台，16日球團安排體檢、報告沒有問題，17日也有隨隊一軍，但在洋將大限前沒有一軍登板的機會，教練團還需觀察練投狀況再整體評估。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒919洋將大限將至，中信兄弟隊明天預計派出洋投泰樂再次一軍先發出賽，另一名新洋投奧特羅今天也有隨隊一軍。

中華職棒洋將大限將至，中信兄弟目前陣中洋將有4投1野，洋投德保拉、麥力德、泰樂和奧特羅，加上野手福來喜，洋將大限前需要再淘汰1人。

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兄弟隊明天與味全龍隊3連戰最後一戰，將派出泰樂先發，泰樂13日完成中職生涯一軍初先發，對樂天桃猿隊投5.2局被敲6支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，拿下勝投。

兄弟隊新洋投奧特羅12日抵台，昨天球團安排體檢、體檢報告沒有問題，今天也有隨隊一軍，在洋將大限前沒有一軍登板的機會，教練團還需觀察練投狀況再整體評估；兄弟隊總教練林威助先前受訪曾表示，「洋將取捨沒有到最後一刻都不會知道。」（編輯：屈享平）1110917