岳東華2支長打1打點 率兄弟擊敗味全

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兄弟隊先發投手吳哲源6.1局失3分無關勝敗，岳東華單場2支二壘打、貢獻1分打點，率隊以5比4拿勝，味全吞下近期5連敗。

中華職棒中信兄弟隊今天繼續在天母棒球場與味全龍隊交手，兄弟隊先發投手吳哲源開賽稍微有狀況，2人出局後被拿莫．伊漾、林智勝、李凱威接連敲出安打失掉1分，但沒有擴大失分。

吳哲源2到4局穩定下來，沒有被敲出安打，5局被蔣少宏敲出安打，但守備也很幫忙，沒讓龍隊延續攻勢。

兄弟今天3局靠著林書逸三壘打、失誤跑回追平分，5局再靠著陳文杰、岳東華接連二壘打送回超前分。

龍隊劉基鴻7局率先敲出安打開啟攻勢，靠著短打推進、蔣少宏二壘打送回追平分，張政禹安打、郭天信高飛犧牲打送回超前分。

兄弟岳東華8局上敲出二壘打帶起追分攻勢，岳政華、王威晨都敲安送回追平分，許基宏高飛犧牲打超前比數，陳子豪二壘打替球隊多添1分保險分；龍隊8局下追回1分，攻勢沒有延續吞下敗仗。

兄弟隊岳東華今天單場2安都是長打，貢獻1分打點，拿下最有價值球員（MVP），總教練林威助表示，岳東華8局的長帶起攻勢、蠻關鍵的，上一局被得分之後，輪到球隊攻擊有更好的攻勢，今天對野手的評價非常高。

王威晨8局守備時傷退，林威助表示，目前手有包起來，會去醫院檢查，看起來有一點腫脹，球好像是直接打到手，如果有傷到骨頭就比較擔心。

吳哲源今天總計用96球投6.1局，被敲出7支安打，失掉3分責失分、無關勝敗；彭識穎中繼投0.2局無失分，拿下勝投。（編輯：唐聲揚）1110917