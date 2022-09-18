台維斯盃台灣擊敗香港 晉級世界組1級升降賽

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣網球代表隊於台維斯盃世界組第2級賽事與香港隊交手，在1比1平手後，今天靠著男雙組合許育修與何承叡、男單吳東霖搶勝，以3比1勝出，晉級明年世界組1級升降賽。

2022台維斯盃世界組第2級賽事，為國際男子網球團體賽，17、18日在台北市網球中心舉行，比賽採5點3勝制，台灣隊在選手排名優於香港情況下，期待能在主場收下勝利。

昨天首日先進行前2點賽事，擔綱台灣隊第1點男單莊吉生意外吞敗後，鎮守第2點男單吳東霖以直落二勝出，扳回一城。

兩隊今天展開第3點男雙對決，台灣隊派出許育修與何承叡，迎戰香港組合黃澤林與黃俊鏗，「許何配」在以3比6丟掉首盤，穩住陣腳，次盤歷經搶7大戰，以7比6（7比1）搶下。

「許何配」決勝盤更是展現強心臟，一連化解對手6個賽末點，再度將比賽戰線延長至搶7，最終以7比6（7比5）收下勝利，幫助台灣隊以2比1率先聽牌。

台灣隊第4點由陣中男單最高排名的吳東霖把關，對決香港新秀黃澤林，而黃澤林為去年美網和今年澳網青少年男雙冠軍，吳東霖首盤連保帶破，一口氣連拿6局，以6比1先下一城。

吳東霖次盤乘勝追擊，頭尾破發成功，以6比2贏得勝利，在這次賽事中，個人貢獻2勝，助台灣隊一舉拿下參加明年世界組1級升降賽的入場券。（編輯：張芷瑄）1110918