泰樂6.2局優質先發期末考「通過」 率兄弟擊敗味全

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中職中信兄弟隊洋投泰樂（圖）在洋將大限前最後一場先發，18日在天母棒球場主投6.2局失2分，率隊以8比4擊敗味全龍隊、獲選單場MVP。總教練林威助賽後表示，泰樂期末考「通過」。中央社記者張新偉攝 111年9月18日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北18日電）中職中信兄弟隊洋投泰樂在洋將大限前最後一場先發，今天6.2局失2分，率隊以8比4擊敗味全龍、拿下單場MVP。兄弟隊總教練林威助賽後表示，泰樂期末考「通過」。

中華職棒中信兄弟隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，明天就是洋將大限，兄弟隊洋投泰樂今天先發出賽當「期末考」，爭取續留機會。

泰樂前6局被敲出4支零星安打、沒有失分，7局續投2人出局後有狀況，接連被郭天信、谷德溫、拿莫．伊漾安打失掉2分退場。

泰樂今天總計用100球投6.2局，被敲出7支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟今天1局岳政華敲安、靠著暴投上到二壘，許基宏適時安打送回第1分，5局陳子豪適時二壘打、一棒送回2分，陳文杰安打再添1分。

兄弟7局攻勢再起，林書逸敲出安打，許基宏、陳子豪都選到四壞保送，岳東華高飛犧牲打送回團隊第5分。兄弟8局抓準龍隊投手群控球有狀況，潘志芳敲出安打，岳政華遭觸身球保送，2人出局後蘇緯達再被觸身球保送，陳子豪滿壘選到四壞保送擠回1分，陳文杰敲出二壘打，替球隊多添2分保險分。

龍隊9局追回2分，但攻勢沒有延續、吞下近期6連敗；週末系列賽兄弟橫掃味全龍隊，兄弟隊總教練林威助表示，兩隊戰績咬得滿緊的，每一場比賽都很重要，接下來繼續加油。

賽後受訪被問起今天泰樂的「期末考」是否通過，林威助表示「通過」。至於洋砲福來喜是否也會留下，林威助表示基本上應該是，賽後還會再開會最後確認。林威助提到，泰樂上一場先發外角偏高的球比較多，今天有修正，有人在壘的危機處理不錯。

泰樂自評今天整體投球感覺不錯，接下來就是看身體恢復的狀況，他也知道今天算是「期末考」，上場就是把最好的一面表現出來，很開心可以幫球隊取得勝利，至於最後球隊的洋將取捨，身為選手，就是接受結果。（編輯：張雅淨）1110918

中職中信兄弟隊洋投泰樂（圖）在洋將大限前最後一場先發，18日在天母棒球場出戰味全龍，總計用100球投6.2局，被敲出7支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 111年9月18日

中職中信兄弟隊洋投泰樂在洋將大限前最後一場先發，18日投6.2局失2分，率隊以8比4拿勝，也幫助球隊拿下3連勝，在龍象大戰主題日橫掃對手。中央社記者張新偉攝 111年9月18日