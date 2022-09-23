陳子豪3安4打點 兄弟擊敗桃猿拿近期6連勝

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中職中信兄弟隊23日在樂天桃園球場交手樂天桃猿隊，雙方兩度戰成平手，兄弟陳子豪（右）8局敲出致勝安帶2分打點，助隊終場以9比7拿勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟今天與樂天桃猿隊交手攻勢往來，兩隊兩度戰成平手，兄弟隊陳子豪8局敲出致勝安打，今天單場3安4打點，率隊以9比7拿下近期6連勝。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場與中信兄弟交手，兩隊前3局打完4比4戰成平手，桃猿隊4局下楊晉豪率先安打開啟攻勢，2人出局後陳俊秀選到四壞保送，林泓育二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數，也把兄弟先發投手吳哲源打退場，梁家榮補上二壘打替球隊多添1分保險分。

兄弟5局上追分，1人出局後王威晨、許基宏接連敲出安打，2人出局後陳文杰適時安打送回團隊第5分；兄弟7局上靠著王威晨、陳子豪都敲出二壘打，幫助球隊將比數追至1分落後。

兄弟8局上再起攻勢，福來喜安打、靠著短打推進上到得點圈，岳政華二壘打送回追平分，江坤宇、許基宏都選到四壞保送，陳子豪滿壘敲出中外野方向關鍵安打，一棒2分幫助球隊超前比數。

陳子豪今天總計5打數敲出3支安打、貢獻4分打點，率隊拿下近期6連勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟先發投手吳哲源今天賽前本季先發9連勝，今天僅投3.2局被敲9支安打，投出1次三振、4次四死球，失掉7分皆為責失分、無關勝敗。（編輯：唐聲揚）1110923