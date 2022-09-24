鄭浩均中職初登板無關勝敗 兄弟擊敗悍將7連勝[影]

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中華職棒中信兄弟隊24日派出今年選秀首輪指名投手鄭浩均先發，主投4.1局失1分，終場兄弟以4比2拿勝，鄭浩均無關勝敗。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月24日

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中信兄弟隊今天讓今年選秀首輪指名投手鄭浩均先發，初登板投4.1局失1分無關勝敗。兄弟9局抓準悍將投手群控球有問題，單局5保送、福來喜敲安，攻下4分，以4比2拿下近期7連勝。

中華職棒中信兄弟隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟原訂先發投手是洋投泰樂，但昨天深夜臨時更換為鄭浩均，總教練林威助賽前受訪提到，是因為泰樂昨天跑步時輕微拉傷，需要休養2至3天。

投手鄭浩均具有旅美職棒資歷，今年季中選秀會首輪被兄弟隊指名，鄭浩均今天賽前在二軍有5場出賽、2場是先發，最長投球局數到4局。

影片來源：CPBL 中華職棒

鄭浩均今天首局2人出局後投出觸身球保送，但沒有失分，2、3局都讓悍將打者3上3下，4局先保送林澤彬、被申皓瑋敲出安打，再被范國宸敲出滾地球失掉1分，5局續投1人出局，保送張進德後退場。

鄭浩均今天總計用78球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、3次死四球，失掉1分責失分，表現不差、無關勝敗。

兄弟隊前8局打線受制，沒能拿下分數，9局上抓準悍將牛棚投手出狀況，許基宏四壞保送，陳子豪觸身球保送，潘志芳再選到四壞保送攻占滿壘，林書逸選到保送擠回追平分；福來喜安打幫助兄弟超前；岳東華選到保送再擠回1分；岳政華高飛犧牲打送回球隊第4分。

悍將9局下范國宸敲出二壘打，1人出局後辛元旭安打，靠著滾地球跑回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗；兄弟拿勝、福來喜獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟投手楊志龍中繼登板，投1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，拿下個人本季第2勝，呂彥青後援1局失1分，拿下本季第13次救援成功。（編輯：屈享平）1110924