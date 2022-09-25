密西根撞球公開賽 魏子茜獲亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣撞球女將魏子茜剛在2週前的世界女子10號球世界錦標賽抱回亞軍，這次在密西根公開賽再度叩關決賽，可惜關鍵點球大戰不敵英國名將凱莉．費雪，以亞軍作收。

在美國密西根州登場的密西根公開賽，採用10號球規則，每盤搶4局，前2盤結束若戰成1比1平手，則透過點球分出勝負。

魏子茜剛在9月上旬2022年世界女子10號球錦標賽奪得亞軍，轉戰密西根公開賽狀況同樣火熱，順利闖進4強，4強賽遭遇到英國名將、「撞球皇后」艾利森．費雪（Allison Fisher），雙方各拿下一盤後，進入點球大戰，趁著艾利森．費雪失誤，魏子茜把握機會拿下勝利，收下冠軍戰門票。

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魏子茜冠軍戰對手為英國名將凱莉．費雪（Kelly Fisher），魏子茜在以4比3搶下首盤後，凱莉．費雪次盤以4比2扳平戰局，魏子茜在關鍵點球大戰，以1比2落敗，屈居亞軍。

另外，台灣撞球好手「火雲邪神」張榮麟9月剛在世界團體10號球錦標賽拿下季軍，這次在密西根公開賽挺進男子組4強，但4強賽輸給新加坡選手葉浚惟（Aloysius Yapp），無緣決賽，以季軍作收。（編輯：管中維）1110925