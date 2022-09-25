肯亞名將基普柯吉柏林馬拉松奪冠 2小時1分9秒再破世界紀錄[影]

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肯亞長跑好手基普柯吉25日在柏林馬拉松大賽以2小時1分9秒奪冠，同時刷新世界紀錄。（圖取自twitter.com/EliudKipchoge）

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（中央社柏林25日綜合外電報導）肯亞長跑好手基普柯吉（Eliud Kipchoge）今天在柏林馬拉松大賽以2小時1分9秒成績奪冠，並刷新他自己4年前同樣在柏林馬拉松創下的2小時1分39秒世界紀錄。

路透社報導，37歲的基普柯吉已贏得他生涯參加過的17場馬拉松比賽中的15場，包括2016年里約和2020年東京兩屆奧運馬拉松冠軍以及10次世界馬拉松大滿貫賽事（World Marathon Majors）冠軍。

今天比賽時是陰天，基普柯吉沿著平坦的市中心賽道展現驚人的步伐和速度，鞏固他作為有史以來最偉大馬拉松選手的地位。

基普柯吉賽後表示：「我對自己的準備工作很滿意，我認為我的速度能那麼快是由於團隊合作，一切取決於團隊合作。」

他說：「我計劃上半段就快速出擊，我想盡量跑快一點，這是一次精彩的表現，我的腿和身體感覺還很年輕。但最重要的是我的頭腦，這也讓我感到新鮮和年輕。我很高興能打破世界紀錄。」

影片來源：BMW BERLIN-MARATHON

在早期階段，僅少數跑者和配速員能跟上基普柯吉每公里低於3分鐘的跑速。基普柯吉逐漸擺脫去年冠軍阿朵拉（Guye Adola），但阿朵拉的衣索比亞同胞貝利胡（Andamlak Belihu）緊追不放，他們兩人不到1個小時時間就跑到中間點。

貝利胡最終在27公里處失去追趕動力，基普柯吉則朝著破紀錄推進。比賽後半段基普柯吉稍微放慢了速度，但仍在最後500公尺全力衝刺。在太陽開始出現時，他穿過柏林地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）終點線，比他4年前創下的世界紀錄快了半分鐘。

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2019年，基普柯吉在維也納一條特別設計的賽道上跑出1小時59分40秒成績，成為唯一在兩小時內跑完馬拉松全程的人，但由於不是在比賽創下的紀錄，並未獲得正式認可。

被問到明年他是否會嘗試在柏林嘗試創下兩小時以內紀錄時，基普柯吉說：「讓我們改天再作打算吧。我需要慶祝這個紀錄，且必須瞭解會發生何事。…我腿裡還有更多東西。我希望未來依舊精采。我的頭腦仍在轉動，身體仍在吸收訓練。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110925