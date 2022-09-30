PGA桑德森農場錦標賽首輪 俞俊安並列第3

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣旅美職業高球好手俞俊安今天在PGA桑德森農場錦標賽首輪有個火燙開局，他打下7鳥、吞下2個柏忌，以低於標準5桿的67桿，暫時並列第3，與領先者僅差1桿。

在美國密西西比州傑克遜鄉村俱樂部舉行的PGA桑德森農場錦標賽，今天進行首輪，地主美國選手萊里（Davis Riley）以6鳥、無柏忌的66桿，與同胞高登（Will Gordon）與浦特南（Andrew Putnam）並列排頭，至於東京奧運銅牌得主潘政琮，今天以低於標準2桿的70桿，並列25名。

現年24歲的俞俊安，上個賽季在光輝國際巡迴賽積分榜上排名第23名，讓他如願取得了美巡賽的參賽入場券。

對於自己首輪的好表現，俞俊安歸功於與「賢拜」潘政琮的「團練」與狀態絕佳的推桿，他透露賽前曾和潘政琮一起練球，他說：「我認為這是一個非常好的機會，可以和潘政琮一起打球。」

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俞俊安今天的代表作，是在第18洞的32英尺鳥推，他表示，那一推得手後，給了他很大的信心，「到了果嶺，你知道，你可以推進這一推，就像你知道你可以和那些人競爭，這一路走來，信心對我有很大幫助。」

除了有個好的開局，俞俊安也希望接下來自己的好表現可以延續下去，「我認為我今天做得很好，希望接下來的幾天我可以繼續保持良好的狀態。」（編輯：張芷瑄）1110930