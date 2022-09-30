棋王卡爾森控作弊 美小將願脫光比賽自證清白

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（中央社洛桑30日綜合外電報導）拿過5次世界西洋棋錦標賽冠軍的挪威世界棋王卡爾森指控19歲美國小將尼曼作弊，世界西洋棋總會今天表示將展開調查。尼曼則表示願裸身比賽，來自證清白。

法新社報導，自從卡爾森（Magnus Carlsen）在美國舉行的辛克菲爾德盃（Sinquefield Cup）比賽輸給尼曼（Hans Niemann）後意外退賽，數週以來兩人之間的爭議震撼西洋棋界。

卡爾森上週又突然退出在寶盛世代盃（Julius Baer Generation Cup）線上西洋棋賽與尼曼的對戰，再度引發輿論轟動。

31歲的卡爾森本週首度公開指控尼曼作弊。他在推特（Twitter）發表公開信寫道：「我相信尼曼作弊次數比他曾經公開承認的還要多，且近期更是如此。」

卡爾森並未明確指出尼曼被控作弊的確切方式，僅表示「有更多事是我不願意說」。

美國全國公共電台（NPR）報導，卡爾森說，當他4日在聖路易（St. Louis）和尼曼比賽時，「我感覺他根本不緊張，或是說在關鍵時刻沒有完全專注在比賽上，卻能在拿黑棋的情況下贏過我，這只有極少數選手才能辦得到。那場比賽令我對他改觀」。

根據主辦方影像，當天比賽前，安全人員手持金屬探測器對兩人做過搜查，但卡爾森認為西洋棋界應該強化防作弊機制，並表示他沒辦法信任有過作弊歷史的對手，「因為我不知道他們會做出什麼」。

尼曼曾承認2度在網路比賽作弊，分別在12歲和16歲時，當時他利用藏在體內的一項電子裝置，來幫他計算下一步。但他表示自己從未在面對面比賽時作弊，甚至願意裸身比賽來證明清白。

規模龐大的西洋棋比賽網站chess.com本月初以尼曼在平台作弊為由，禁止他參賽。

世界西洋棋總會（International Chess Federation，FIDE）今天表示，將委派3名公平競爭委員會成員組成一個調查小組，來調查卡爾森的指控。

世界西洋棋總會說明，調查工作將分兩個部分，一方面檢視卡爾森對尼曼的作弊指控，另方面檢查尼曼對於在網路比賽作弊的自我陳述。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110930