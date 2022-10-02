林子昱6局優質先發率龍搶勝 悍將6次失誤吞敗

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中華職棒味全龍隊2日作客新莊與富邦悍將隊交手，龍隊投手林子昱展現壓制力，6局僅被敲1支安打無失分，率隊以6比0拿勝，林子昱也拿下勝投並獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月2日

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）中華職棒味全龍隊今天與富邦悍將隊交手，龍隊林子昱展現壓制力，6局僅被敲1支安打無失分，加上悍將送上6次失誤，龍隊以6比0拿勝，林子昱優質先發拿勝，也放下心中大石。

中華職棒味全龍隊作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，龍隊由林子昱擔任先發投手，林子昱近2場先發出賽都沒能投滿5局，今天對富邦悍將隊先發卻展現不錯壓制力。

林子昱首局保送林澤彬，2人出局後被敲出安打，但力守不失分，2局過後就沒有再被敲出安打，總計用81球投6局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、3次保送，無失分，拿下個人本季第2勝。

龍隊1局李凱威率先敲出安打，吉力吉撈．鞏冠敲出投手方向滾地球造成悍將守備失誤，郭天信選到保送攻佔滿壘，龍隊靠著暴投跑回第一分。

龍隊3局吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，為個人本季第11轟，再靠著郭天信、劉基鴻接連安打，林智勝滾地球送回球隊第3分。

龍隊7局靠著蔣少宏、李凱威、吉力吉撈．鞏冠接連安打攻佔滿壘，1人出局劉基鴻打擊時，悍將投手李子強投出球、捕手張進德沒能確實接捕，用面罩擋住地上的球繼續滾動、被判失誤，壘上跑者各進一個壘包、龍隊跑回第4分，也是罕見判決。

龍隊攻勢延續，林智勝安打、一棒2分替球隊多添保險分；龍隊今天團隊敲出12支安打，加上悍將團隊出現6次守備失誤，順利拿下比賽勝利，悍將單場6次失誤、也追平隊史紀錄。

林子昱好投壓制幫助球隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員。龍隊總教練葉君璋稱讚，今天比賽應該是林子昱今年投得最好的一場比賽，也對球隊有很大的幫助。

林子昱表示，前面兩場先發出賽狀況其實不差，但續投5局都會遇到亂流，今天算是有突破，上一次拿下勝投已經是5月31日，這陣子各隊戰績緊咬，壓力也蠻大的，今天上場告訴自己一局一局投，專注當下，可以拿下這場勝利，心中大石也放下了。（編輯：管中維）1111002