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吉力吉撈7戰4轟找回旅美好狀態 有發現捕手犯規

2022/10/2 21:18（10/2 21:31 更新）
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中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠（中）近期手感火燙，2日在新莊球場對上富邦悍將隊，3局開轟，近7戰敲4轟，慢慢找回旅美時期好的樣子。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月2日
中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠（中）近期手感火燙，2日在新莊球場對上富邦悍將隊，3局開轟，近7戰敲4轟，慢慢找回旅美時期好的樣子。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月2日
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（中央社記者謝靜雯新北2日電）中職味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠近期手感火燙，今天對富邦悍將隊開轟，近7戰敲出4轟，慢慢找回旅美時期好的樣子；談起7局張進德捕手面罩擋球判決，吉力吉撈．鞏冠也有第一時間發現。

中華職棒味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠近期手感不錯，今天與富邦悍將隊交手，單場4打數敲出2支安打，3局敲出陽春砲、為個人本季第11轟，貢獻1分打點。

龍隊總教練葉君璋直言：「這才是吉力吉撈．鞏冠在美國時候的樣子。」葉君璋表示，吉力吉撈．鞏冠回到台灣之後，全壘打多打左外野方向，但近幾場開轟的比賽，看起來可以把球隊打到各個方向，有回到過去旅美時期好的狀態那樣子。

吉力吉撈．鞏冠開轟，目前全壘打數僅落後樂天桃猿隊野手林立的13轟，與桃猿隊朱育賢同樣敲出11轟。對於全壘打王之爭，吉力吉撈．鞏冠表示，近期沒有什麼特別的不同，把心靜下來，做好該做的事情，更專心在場上，把節奏放慢，看好、設定好的球就不要猶豫，其他的就讓它自然發生。

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被問起7局滿壘時悍將捕手張進德用面罩擋球的違規判決，吉力吉撈．鞏冠當時在一壘，他表示之前看過美職大聯盟有類似的狀況，所以有跟一壘審說，但今天之前其實打球生涯從來沒有實際遇過。

葉君璋談起7局狀況直呼，「我真的今天才知道這件事情，第一次遇到」，當下有看到吉力吉撈．鞏冠跟一壘審反映；葉君璋也是捕手出身，但他表示過去的訓練是要求一定要用手去撿球，所以從來沒想過會用面罩去擋，也從來沒看過類似的案例。（編輯：管中維）1111002

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