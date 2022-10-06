獅隊下半季戰績不佳 林岳平：欠缺完善先發輪值

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中華職棒統一獅隊下半季戰績陷低潮，總教練林岳平6日點出問題，他提到，除傷兵外，先發投手輪值不完善也是關鍵，他說，球隊想要連勝，在先發輪值沒法到位的情況下只能仰賴打擊，但打擊又沒發揮，兩者之間無法取得平衡。中央社記者黃巧雯攝 111年10月6日

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（中央社記者黃巧雯新北6日電）中華職棒統一獅下半季戰績目前敬陪末座，總教練林岳平今天表示，先發投手因輪流受傷、確診而缺陣，欠缺完善先發輪值陣容，加上打擊沒有發揮，因此想要連勝的機會不高。

截至昨天為止，統一獅近14場比賽僅拿下2勝，下半季戰績目前15勝32敗，在5隊中墊底，攸關季後賽門票的年度勝率第3之爭，與排名第3的龍隊勝差已拉開至6場。

龍隊、獅隊9日將在天母棒球場交手，林岳平賽前接受媒體聯訪時表示，「那場沒有贏，就差不多結束」，但他強調，目前還沒想到6日比賽， 接下來這幾場比賽還是要贏才行。

獅隊下半季陷入低潮，林岳平點出問題，他提到，除了傷兵外，先發投手輪值不完善也是關鍵，先是7月洋投羅昂（Logan Ondrusek）、布雷克（Brock Dykxhoorn）受傷，而古林睿煬8月也成傷兵，在羅昂歸隊後，獅隊9月中曾拉出4連勝，但後來胡智為、姚杰宏又相繼確診。

「古林受傷，無法回到戰場，對球隊戰力是很大損失。」林岳平面露無奈，他表示，球隊想要連勝，在先發輪值沒辦法到位的情況下，只能仰賴打擊，但打擊又沒有發揮，兩者之間無法取得平衡。（編輯：管中維）1111006