高國麟代打再見滿貫砲 悍將11比10氣走統一獅

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（中央社記者黃巧雯新北6日電）中華職棒統一獅今天全場狂掃16支安打，一度以10比7領先富邦悍將，但悍將靠著高國麟9局下代打轟出再見滿貫砲，最終以11比10勝出，中止2連敗。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰統一獅隊，兩隊近期同為2連敗，而獅隊近來陷入低潮，賽前近14戰僅拿下2勝。

兩隊前3局上演打擊戰，獅隊趁著悍將投手江少慶不穩，又加上失誤，前2局共攻下2分；而悍將申皓瑋2局下從獅隊胡智為手中揮出陽春砲，連2戰開轟，將比分追成1比2。

獅隊3局上展開猛攻，包括陳重羽2分砲在內，單局攻下5分。悍將3局下還以顏色，打了一輪10人次，灌進6分，扳成7比7平手。

悍將投手江少慶第5局結束後就退場，被敲11支安打是生涯新高，失7分有6分責失分，李子強第6局接手中繼，獅隊再度發動攻勢，靠著潘傑楷高飛犧牲打，率隊以8比7要回領先，獅隊7局上再追加2分保險分。

獅隊投手陳韻文9局下後援登板，被敲2安、送出1保送，無人出局、形成滿壘，先是三振申皓瑋，而高國麟代打適時揮出再見滿貫砲，率隊以11比10逆轉收下勝利，悍將李建勲後援1局無失分，摘下勝投。

悍將總教練丘昌榮賽後接受媒體聯訪時表示，江少慶狀況不佳，前3局球路都偏高，明天會再找江少慶聊聊。

談到9局下換代打奏效，丘昌榮透露，本來想讓戴培峰繼續打擊，但看到前一棒申皓瑋被三振後，決定換代打，而能夠逆轉勝，他直呼是巧合。

高國麟表示，上場就是做好教練交代的工作，而他已在旁觀察投手投球一陣子，上場後決定鎖定第一球卡特球進行攻擊。

值得注意的是，高國麟這支滿貫砲是中職史上第2支代打再見滿貫全壘打，前一支是在2020年8月12日由他的哥哥高國輝所扛出，且都是在新莊球場。

獅隊投手胡智為投5局掉7分，追平個人單場失分紀錄，被敲8安，包括1發全壘打，勝投被牛棚搞砸，陳韻文後援0.1局掉4分，承擔敗投。

另外，樂天桃猿林立、中信兄弟江坤宇本季累計121支安打，並列領先，悍將范國宸賽前還落後2安，今天單場2安，也追上2人，3名選手安打數暫時並列第一。（編輯：陳彥鈞）1111006