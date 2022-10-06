高國慶喊職棒不是靠讓位 44歲生日許願獅隊晉季後賽

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（中央社記者黃巧雯新北6日電）中職統一獅老將高國慶今天度過44歲生日，他許願獅隊可以晉級季後賽，以及能在2年內完成所設定的棒球生涯成就；他還霸氣喊話，職棒是靠實力，而不是靠他讓位。

高國慶2004年展開中職生涯，今年是他第19個球季，今天滿44歲的他，依舊是獅隊仰賴的重要好手。

統一獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，高國慶賽前接受媒體聯訪時透露44歲的生日願望，面對獅隊近期戰績低迷，想要晉級季後賽有一定難度，他仍希望，球隊在後續比賽能夠逆轉、突圍，闖進季後賽，對公司、教練就是最好交代。

至於第2個生日願望，高國慶指出，希望能在2年內達成所想要的棒球生涯成就，「如果一年內可以達成更好」；他強調，選手一生只有一次，不可能退休後又再回來。

談到退休後的計畫，高國慶坦言，太太也常問他，但他還不知道該做什麼，他透露，或許有可能移民到日本，甚至到紐西蘭教棒球。

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由於太太是日本人，高國慶過去就常陪同太太返日，他透露，住家附近有所高中，看著學校棒球隊練球，也被他們訓練態度所感染，很想加入訓練，「有想過退休後好好享受人生，看他們練球也未嘗不是好事，有很多想法，搞不好退休後，完全與球界無關」。

高國慶儘管滿44歲，但不輕易言退，他強調，職棒是靠實力，而不是靠他讓位，他過去初入職棒，同樣也面臨3、4名學長競爭，當時就是帶傷繼續拚。（編輯：陳仁華）1111006