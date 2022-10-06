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申皓瑋砲轟好友王維中 賽後互道恭喜交情好

2022/10/6 17:59（10/6 19:06 更新）
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中華職棒富邦悍將野手申皓瑋（圖）5日從好友、味全龍投手王維中手中敲出全壘打，揮出本季第7轟，而王維中賽後則獲選單場MVP，申皓瑋表示，賽後通電話除了互虧外，也向對方恭喜。中央社記者黃巧雯攝 111年10月6日
中華職棒富邦悍將野手申皓瑋（圖）5日從好友、味全龍投手王維中手中敲出全壘打，揮出本季第7轟，而王維中賽後則獲選單場MVP，申皓瑋表示，賽後通電話除了互虧外，也向對方恭喜。中央社記者黃巧雯攝 111年10月6日
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（中央社記者黃巧雯新北6日電）中職富邦悍將野手申皓瑋昨天從好友、味全龍投手王維中手中敲全壘打，他今天說，對戰王維中很興奮，跑壘一直笑，賽後通電話除了互虧外，也向對方恭喜，展現兩人好交情的一面。

龍隊投手王維中昨天對悍將投7局，被敲4安，其中2安都是來自好友申皓瑋，且唯一失分就是第5局挨申皓瑋陽春砲，王維中最終率隊以2比1獲勝，拿下個人本季第4勝。

申皓瑋今天賽前接受媒體聯訪時表示，王維中的球路一直都不好打，昨天設定偏高的球路再出手，「剛好是我要的位置」。

除了第5局敲全壘打，申皓瑋7局上靠著安打上壘，成為昨天讓王維中最頭疼的悍將打者，但王維中隨即連續牽制一壘反制，申皓瑋透露，原本想盜壘，但第一次被牽制的時候差點出局，因此作罷。

申皓瑋透露，每次對上王維中都很興奮，「在旁邊會想要笑，上去就會專注」，他也不諱言昨天跑壘時自己一直在笑。

申皓瑋昨天揮出本季第7轟，而王維中賽後則獲選單場MVP，申皓瑋指出，兩人賽後曾通電話，不忘先互虧對方，但也開心地向對方說聲恭喜。

申皓瑋本季對戰王維中，9打數敲出4安打，打擊率高達4成44，且4支安打剛好是一壘安打、二壘安打、三壘安打、全壘打，完成另類完全打擊。

申皓瑋第一時間聽聞這項紀錄有點摸不著頭緒，「想說我沒有完全打擊啊，原來是拆開來看」，他坦言，自己並沒發現，得知後也覺得很驚訝。（編輯：張雅淨）1111006

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