龍隊賞給羅昂來台首敗 張政禹敲百安是勝利打點

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中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，3局劉時豪選到四壞保送，張政禹（圖）敲出二壘打送回第1分，這支安打也是張政禹中職生涯百安，同時也是勝利打點，終場龍隊以2比0拿勝。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍今天與統一獅交手，龍隊先發投手鋼龍6局無失分，張政禹生涯百安送回第一分、為勝利打點，龍隊以2比0拿勝，讓獅隊洋投羅昂吞下來台首敗，總教練葉君璋直言球員成長很多。

中職味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，龍隊先發投手鋼龍展現壓制力，前4局都沒有讓獅隊敲出安打，僅讓獅隊打者靠著保送上壘，直到5局2人出局後被陳重廷敲出首支安打，但接著讓林岱安敲出右外野方向界外飛球出局、沒有失分。

鋼龍今天總計用78球投6局，僅被敲出1支安打，投出6次三振1次保送、無失分，拿下個人本季第12勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊今天3局劉時豪選到四壞保送，張政禹敲出二壘打送回第1分，這支安打也是張政禹中職生涯百安。

龍隊8局下再起攻勢，吉力吉撈．鞏冠率先敲出安打，1人出局後劉基鴻二壘打，再靠著暴投多跑回1分保險分。

獅隊今天派出先發投手羅昂表現也很有水準，總計投7局被敲5支安打，投出8次三振，僅失1分，吞下來台首敗；龍隊總教練葉君璋直言羅昂真得不好打，除非自己投不好，是很有水準的投手，但也開玩笑說，「來台灣一直都投好也沒有意思」。

葉君璋表示，今天這場比賽對球隊很重要，面對羅昂這樣水準的投手，以這樣的比分贏球，最開心的是感受到球員無論技術、心理上都成長到一定程度。

張政禹昨天沒有出賽，今天排入先發打序敲安建功，葉君璋表示，陣中有許多年輕球員，還有很多東西需要再教育，透過輪替出賽讓他們調整，張政禹今天那支安打也蠻重要的。（編輯：陳仁華）1111009

中職味全龍隊9日在天母棒球場與統一獅隊交手，龍隊先發投手鋼龍6局無失分，張政禹生涯百安送回第一分、為勝利打點，龍隊以2比0拿勝，讓獅隊洋投羅昂吞下來台首敗。圖為龍隊選手賽後在場中致意。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，獅隊先發投手羅昂（圖）總計投7局被敲5支安打，投出8次三振，僅失1分，吞下來台首敗。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

中職統一獅隊9日在天母棒球場出戰味全龍隊，8局上獅隊陳傑憲擊出二壘方向內野安打；壘上跑者陳重廷（左）搶攻本壘時，遭到龍隊捕手劉時豪（前右）觸殺出局。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

中職統一獅隊9日在天母棒球場出戰味全龍隊，8局上獅隊陳傑憲擊出二壘方向內野安打；跑者陳重廷搶攻本壘時，遭到龍隊捕手劉時豪觸殺，原本主審判決安全上壘，經由重播輔助判決改判為出局，劉時豪（前）興奮振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，龍隊劉基鴻8局下擊出中外野方向二壘安打。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，挑戰中職生涯300轟的龍隊「大師兄」林智勝8局下獲得保送上壘後，球隊換上代跑，林智勝下場休息。林智勝回到休息區與隊友擊掌致意，300轟再等等。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

中職味全龍隊9日在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，挑戰中職生涯300轟的龍隊「大師兄」林智勝，9日獲得兩次保送，沒有擊出安打。中央社記者張新偉攝 111年10月9日