PGA兒童醫院公開賽最終輪 俞俊安繳69桿並列第37

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（中央社記者龍柏安台北10日電）第3輪火力噴發的旅美高球好手俞俊安，今天在PGA兒童醫院公開賽最終輪，再猛打5鳥，但也吞下3個柏忌，打出69桿，讓他4回合累計以低於標準12桿的272桿，並列37名作收。

在美國內華達州拉斯維加斯舉行的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）兒童醫院公開賽，今天進行最終回，來自韓國的好手金周亨，4回合累計以低於標準24桿的260桿，以3桿之差超越第3回合並列領先的美國好手坎特雷（Patrick Cantlay），拿下冠軍。

本季順利取得美巡賽參賽資格的俞俊安，在進入PGA後適應情況良好，僅首戰飛塔錦標賽遭到淘汰，接下來他在桑德森農場錦標賽以並列第19完賽，而本週兒童醫院公開賽，他也順利晉級最後2天決賽。

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俞俊安在第3輪猛打7鳥，吞下2個柏忌，打出4天來最佳的66桿，排名衝上並列第23，可惜今天「封關站」他的火力稍稍降溫，打下5鳥卻也吞到3個柏忌，以低於標準2桿的69桿繳卡，排名不升反降，以並列第37完賽。

事實上俞俊安今天開局狀況火燙，他在前6洞就打下3鳥，僅在轉場前的第9洞領到第1個柏忌，可惜後9洞他再添2鳥、2柏忌，一來一往也扯平。（編輯：張雅淨）1111010