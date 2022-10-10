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曼聯勝艾佛頓 羅納度生涯職業聯賽進球達標700

2022/10/10 14:53
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（中央社利物浦9日綜合外電報導）英超足球聯賽曼聯的葡萄牙球星羅納度（Cristiano Ronaldo）今天替補上陣攻入逆轉超前分，幫曼聯2比1後來居上擊敗艾佛頓（Everton）。這是C羅生涯第700顆職業聯賽進球。

法新社報導，5度榮膺年度金球獎（歐洲足球年度最佳球員）的C羅在滕哈格（Erik ten Hag）執掌曼聯兵符後大多擔任替補。

C羅今天在對艾佛頓之戰第30分鐘左右就接替傷退的馬休爾（Anthony Martial），第44分鐘接獲卡塞米羅（Casemiro）助攻打入個人本季英超第一個進球，將比分反超為2比1直至終場。

這也是37歲的C羅生涯為曼聯踢進的第144球，他2003-2009效力曼聯，轉戰西甲與義甲後，2021回鍋。

C羅效力西甲皇家馬德里時為皇馬攻入450球，仍是皇馬隊史個人進球之冠；效力義甲尤文圖斯時為球隊踢進101球，生涯之初效力葡超里斯本競技時為球隊踢進5球。

身兼葡萄牙國家隊隊長的C羅，迄今為國家隊踢進117球，也是史上國家隊球員進球最多紀錄。（譯者：陳亦偉）1111010

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