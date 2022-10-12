企業18年男女排球聯賽10/15開打 8名外援加入

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（中央社記者龍柏安台北12日電）今年邁入第18年的企業排球聯賽，將於15日在台灣體育大學開打，今年男、女總計共有11支球隊參賽，主辦單位以登上巔峰、To The Top為比賽標語。

中華民國排球協會理事長龔建榮今天致詞時表示，今年比賽地點遍及全台10個縣市，比賽口號除希望球員們努力登上巔峰，也希望大家維持球不落地、永不放棄的精神，把排球最美好的一面呈現給球迷。

體育署副署長洪志昌指出，企排成立之初僅有男子4支隊伍，一開始並不受到關注，如今已成長成男、女共11支隊伍的半職業聯賽，他強調：「企排已被大家看見，這是來自球員、排協與所有工作人員，共同努力的成果。」

今年企業排球聯賽，球迷除可透過有線台的ELEVEN Sports觀賽，同時也能透過YouTube的HOP Sports頻道，以及中華排協官網同步收看。

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本屆企排總計有8名外援參賽，其中女子組就有7人，而衛冕軍高雄台灣電力則是女子組當中，和愛山林建設是唯二沒有外援的隊伍，高雄台電執行教練王前鑌承認：「壓力一定會有，不過連霸仍是目標，希望球員全力以赴，勝負由我來扛。」

今年台電女排除有外患，還有內憂，包括前國家隊自由球員楊孟樺等主力在內，因生涯規劃將離開球隊，王前鑌表示，在陣容調整後，戰術也會進行微調，他神秘地說：「新的賽季，我們會從發球開始就啟動戰術和攻擊。」（編輯：張雅淨）1111012