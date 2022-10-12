亞洲舉重錦標賽 陳玟卉抓舉受傷未能完賽

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（中央社記者龍柏安台北12日電）東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉，今天在亞洲舉重錦標賽女子71公斤級A組亮相，她在抓舉第一次試舉時似乎不慎拉傷手肘，未能完成試舉，被迫提前退出今年比賽。

在巴林麥納瑪（Manama）所舉行的2022亞洲舉重錦標賽，是巴黎奧運的積分賽，今年台灣共派出20名選手參賽，不過「舉重女神」郭婞淳考量與世界舉重錦標賽比賽距離太近，最終選擇放棄亞錦賽，專心備戰世錦賽。

陳玟卉是去年東京奧運舉重女子64公斤級銅牌得主，不過國際奧會（IOC）今年4月拍板定案，將男、女量級濃縮成各5個量級，其中陳玟卉首當其衝，亞錦賽她刻意增重轉戰71公斤量級，賽前台灣舉重代表隊總教練林敬能樂觀預估，奪牌不是問題。

今天陳玟卉抓舉開把重量設定98公斤，她在第一次試舉撐起槓鈴後，身體有些失去平衡，她往前走了幾步，最後仍無奈拋下槓鈴，隨後蹲在地上痛苦抱著手肘。

陳玟卉蹲下後，大會工作人員立即上前關心傷勢和狀況，隨後也攙扶她到後台，依照規則2分鐘內她需立即進行第2次試舉，不過她並未登台，教練為幫她爭取休息時間，將重量提升至99公斤，讓其他選手先上場出賽。

無奈陳玟卉第3次試舉再次登台，不僅未能撐起99公斤，而且傷勢似乎加劇，她蹲在台上抱著右肘，最後在大會工作人員陪同下離開賽場。（編輯：張芷瑄）1111012