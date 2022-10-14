前滑輪溜冰選手性騷案雙方陳述有異 教練持續停職

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（中央社記者龍柏安台北14日電）前滑輪溜冰女將日前在臉書說，20幾年前曾被教練透過肢體言語性騷擾。體育署今晚表示，已請雙方出席調查會議，但兩人陳述有明顯差異，將繼續調查，也持續暫停此名教練國家隊教練職務。

一名前滑輪溜冰女將日前在個人臉書貼出與一名教練之間的對話截圖，這名前女選手在文中指控，當時教練在她國小升上國中進行移地訓練時，對她伸出狼爪，導致每次比賽看到教練都心生恐懼，因此成績也一落千丈。

截圖顯示，這名教練雖不斷致歉，但女選手要求教練需公開道歉，而雙方並未達成共識，因此這名前滑輪溜冰女選手才會將所有對話全部PO在網上，引發外界議論。

事發後中華民國滑輪溜冰協會組成調查小組，成員也包括教育部性平委員，並於昨天與今天請當事人雙方出席了解，不過對於移訓時間及住宿安排等，有明顯差異，為求審慎，將持續調查。

體育署在聲明中強調，因當事人陳述事件發生當時為學生、被申訴人當時是否為校方人員，涉及性別平等教育法的適用與否，這需由地方權責單位查處。

目前調查仍持續中，不過體育署表示，滑輪溜冰協會今天紀律委員會決議，將持續暫停此名教練國家隊教練職務，待調查結果確認後，再另案召開會議進行後續處理。（編輯：張芷瑄）1111014