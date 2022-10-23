世青羽球混合團體賽 台灣奪銀創隊史最佳

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣隊這次在世界青年羽球混合團體錦標賽隊史首闖冠軍戰，但冠軍戰僅靠著男雙組合黃睿璿與蔡富丞，搶下1勝，最終以1比3不敵韓國隊，拿下銀牌，依舊締造隊史最佳成績。

今年世界青年羽球混合團體錦標賽在西班牙桑坦德（Santander）舉行，預賽分成8組，分組第一隊伍才能取得8強門票，台灣隊預賽與德國、秘魯、葡萄牙、喬治亞同在C組。

小組賽都需打滿5點，台灣隊預賽4戰都以5比0過關，拿下8強入場券，8強賽以3比0擊敗英格蘭，4強賽再以3比2擊退衛冕軍印尼隊，台灣隊過去曾在2011年、2015年兩度闖進4強，並摘下銅牌，這次收下隊史首張冠軍戰門票，與韓國隊爭冠。

台灣隊冠軍戰由男單好手郭冠麟打頭陣，歷經3局、65分鐘苦戰，以21比14、22比24、19-21不敵韓國選手金炳宰（Byung Jae Kim，音譯）。

台灣女單好手柯若瑄鎮守第2點，以14比21、15比21落敗，讓韓國隊搶先聽牌。

把關第3點的台灣男雙組合黃睿璿與蔡富丞，與對手激戰3局，以21比18、17比21、21比13勝出，幫助台灣隊將戰局追成1比2，將戰線延長至第4點。

第4點台、韓女雙組合上演對決，詹又蓁與楊筑云首局在領先5分情況下遭到逆轉，以18比21棄守，次局在3比3平手時，被對手連得8分，拉開差距，「詹楊配」最終以12比21輸球。

台灣隊儘管爭冠失利，但帶回1面銀牌，仍是隊史最佳成績。（編輯：張銘坤）1111023