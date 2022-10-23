MLB太空人5比0力克洋基 美聯冠軍賽3連勝聽牌[影]

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大聯盟休士頓太空人投手哈維耶22日拿下勝投，成為季後賽史上第3名對紐約洋基先發至少5局被敲一支安打以下的投手，助球隊在美聯冠軍系列賽3連勝聽牌。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美國職棒大聯盟休士頓太空人今天靠哈維耶5.1局好投、麥考米克開轟，5比0力克推出王牌投手柯爾的紐約洋基隊，美聯冠軍系列賽3連勝，再一勝就能重返世界大賽。

太空人挾著季後賽5連勝氣勢到洋基球場踢館，2局上兩人出局後，瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）揮出中右外野飛球，洋基中外野手貝德（Harrison Bader）接到後球從手套掉出來，漏接誤事。下一棒麥考米克（Chas McCormick）接著揮出全壘打，助球隊取得2分領先。

洋基前兩戰苦吞30次三振，此役面對6月25日在同場地與隊友合力投出無安打比賽的哈維耶（Cristian Javier）仍打不好，直到4局下才安打開張。

太空人6局上攻勢再起，布萊格曼（Alex Bregman）二壘安打、塔克（Kyle Tucker）靠四壞上壘後，古瑞爾（Yuli Gurriel）擊出右外野落點巧妙的安打，無人出局攻占滿壘，將曾效力太空人兩季的柯爾（Gerrit Cole）打退場。

下一棒曼西尼（Trey Mancini）揮出高飛犧牲打，太空人再下一城。瓦茲蓋斯隨後「補刀」，以左外野平飛安打送回得點圈兩名隊友，太空人領先擴大到5分。

哈維耶主投5.1局送出5次三振，僅被敲一支安打，沒有失分，在奈瑞斯（Hector Neris）等5名後援投手接力封鎖下勝投入袋。

洋基打線靜悄悄，全場11度被三振，僅擊出3支安打。本季62轟破美國聯盟紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge）季後賽持續低迷，吞下兩次三振，招來部分球迷噓聲。

柯爾無力替球隊止敗，主投5局送出7次三振，但被貝德漏接失誤拖累，承擔敗戰。

系列賽第4戰明天繼續在洋基球場進行，洋基無路可退，預定由美聯分區系列賽殊死戰拿下勝投的柯特斯（Nestor Cortes）先發；太空人由美聯分區系列賽晉級慶功時掛彩而延後一場先發的麥卡勒（Lance McCullers Jr.）應戰，爭取6年來第4度闖進世界大賽。

大聯盟季後賽史上，只有波士頓紅襪隊曾在3連敗後贏得7戰4勝制的系列賽。紅襪2004年在美聯冠軍系列賽陷入絕境後逆轉擊敗洋基，最終拿下世界冠軍。（編輯：韋樞）1111023

影片來源：MLB